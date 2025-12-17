  • 17 Декабря, 16:36

Токаев подписал закон об изменениях в системе юридической помощи

Президент утвердил законодательные изменения в сфере правовой помощи.

Сегодня, 15:53
АВТОР
86

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административной юстиции, нормотворчества и организации юридической помощи", передает BAQ.KZ.

Текст Закона публикуется в печати.

