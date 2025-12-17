Токаев подписал закон об изменениях в системе юридической помощи
Президент утвердил законодательные изменения в сфере правовой помощи.
Сегодня, 15:53
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административной юстиции, нормотворчества и организации юридической помощи", передает BAQ.KZ.
Текст Закона публикуется в печати.
