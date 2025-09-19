Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду. Документ предусматривает ужесточение требований к организациям, которые работают с персональными данными и крупными финансовыми потоками. Под более строгий контроль попадут операции с цифровыми активами, оборот культурных ценностей, а также деятельность некоммерческих организаций.

Особое внимание уделено проверке руководителей финансовых учреждений. Закон направлен на предотвращение их возможного участия в схемах по отмыванию денег. Для компаний, в числе бенефициаров которых есть лица с судимостью за подобные преступления, вводятся дополнительные ограничения.

Кроме того, государственные органы теперь обязаны регулярно оценивать риски в своих сферах и усиливать контроль над поднадзорными организациями. Закон также предусматривает меры по укреплению цифровой безопасности и мониторингу подозрительных финансовых операций.