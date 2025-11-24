Президент Казахстана подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам интеллектуальной собственности", передаёт BAQ.KZ.

Новый закон направлен на усиление защиты прав интеллектуальной собственности и внедрение современных инструментов для авторов, правообладателей и предпринимателей.

Закон предусматривает ряд нововведений:

• Доступ людей с нарушениями зрения к произведениям. Теперь они смогут использовать обнародованные произведения без разрешения авторов и выплаты вознаграждения через публичное исполнение, распространение или доведение до всеобщего сведения.

• Ускоренная регистрация товарных знаков. Ранее регистрация занимала до 7 месяцев. Новый закон вводит возможность платной ускоренной процедуры до 3 месяцев, что позволит быстрее выводить товары на рынок.

• Продление срока для подачи возражений против регистрации товарного знака. Срок увеличен с 1 месяца до 2 месяцев.

• Государственный контроль за использованием авторских и смежных прав. Органы юстиции смогут проводить внеплановые проверки по заявлениям авторов и правообладателей.

• Единая цифровая платформа для коллективного управления правами. Это позволит централизовать процессы и повысить прозрачность.

Текст Закона публикуется в печати.