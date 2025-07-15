Токаев подписал закон по вопросам ЖКХ и предпринимательства
Внесены изменения в Земельный, Водный, Налоговый кодексы и законы по ЖКХ и бизнесу.
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Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, предпринимательства и деятельности экспортно-кредитного агентства", передает BAQ.KZ.
Законом внесены поправки в Земельный, Предпринимательский, Гражданский процессуальный, Социальный и Водный кодексы, а также 23 закона.
Первый блок поправок направлен на совершенствование системы управления многоквартирными жилыми домами.
Закон упразднил такую форму управления многоквартирными жилыми домами как простое товарищество, сохранив только две формы управления: ОСИ (объединение собственников имущества) и НСУ (непосредственное совместное управление).
Второй блок поправок связан с изменениями, внесенными в налоговое законодательство.
Закон также содержит иные поправки, направленные на повышение правовой определенности в вопросах декларирования и актуализацию отсылочных норм на положения Налогового кодекса.
Текст Закона публикуется в печати.
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