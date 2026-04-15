Президент Касым-Жомарт Токаев подписал два закона о ратификации протоколов к международным конвенциям в сфере правовой помощи и правовых отношений.

Один из документов касается ратификации Протокола о внесении изменений в Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года.

Второй закон предусматривает ратификацию аналогичного протокола к Конвенции от 7 октября 2002 года.

Оба документа направлены на совершенствование международного сотрудничества в сфере правовой помощи между государствами.

Тексты законов будут опубликованы в официальной печати.