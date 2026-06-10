Токаев подписал законы о спецгосорганах, таможенном транзите и налогообложении
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Президент Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов о деятельности спецорганов, таможенном транзите и налоговом сотрудничестве с Оманом.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности специальных государственных органов Республики Казахстан", – говорится в сообщении.
Кроме того, Президент подписал Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьей стороны (третьих сторон)".
Также Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Султаната Оман об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и капитал и Протокола к нему.
Тексты Закона публикуются в печати.
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