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Токаев подписал законы о спецгосорганах, таможенном транзите и налогообложении

Сегодня 2026, 19:24
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Акорда Сегодня 2026, 19:24
Сегодня 2026, 19:24
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Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов о деятельности спецорганов, таможенном транзите и налоговом сотрудничестве с Оманом.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности специальных государственных органов Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Кроме того, Президент подписал Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьей стороны (третьих сторон)".

Также Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Султаната Оман об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и капитал и Протокола к нему.
 
Тексты Закона публикуются в печати.

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