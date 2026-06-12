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Токаев подписал законы по образованию, здравоохранению и противодействию коррупции

Глава государства подписал сразу три закона, касающихся противодействия коррупции, статуса педагогов, образования, здравоохранения и защиты прав ребенка.

Сегодня 2026, 17:08
АВТОР
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Акорда Сегодня 2026, 17:08
Сегодня 2026, 17:08
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Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, направленных на совершенствование антикоррупционного законодательства, повышение статуса педагогов и усиление мер по защите прав детей.

В частности, Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции».

Также подписан Закон «О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам статуса педагога».

Кроме того, Президент подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам статуса педагога, образования, здравоохранения и защиты прав ребенка».

Как сообщили в Акорде, тексты законов будут опубликованы в печати в установленном порядке.

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