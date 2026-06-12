Токаев подписал законы по образованию, здравоохранению и противодействию коррупции
Глава государства подписал сразу три закона, касающихся противодействия коррупции, статуса педагогов, образования, здравоохранения и защиты прав ребенка.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, направленных на совершенствование антикоррупционного законодательства, повышение статуса педагогов и усиление мер по защите прав детей.
В частности, Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции».
Также подписан Закон «О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам статуса педагога».
Кроме того, Президент подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам статуса педагога, образования, здравоохранения и защиты прав ребенка».
Как сообщили в Акорде, тексты законов будут опубликованы в печати в установленном порядке.
Самое читаемое
- Казахстанец добился компенсации за разукомплектованный автомобиль на спецстоянке
- В Нигерии вспышка холеры унесла жизни 74 человек
- В Стамбуле по делу о наркотиках задержали известную актрису
- В Алматы посетительница забросала камнями льва: зоопарк обратился в полицию
- В Таразе расследуют смерть несовершеннолетней девочки