Глава государства подпишет указ о проведении выборов в Курултай

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента заявил, что после вступления в законную силу новой Конституции будет подписан ряд документов, включая указ о проведении выборов в Курултай.

"Мною будет подписан ряд документов, в том числе Указ о проведении выборов в Курултай. Соответственно, конкуренция между партиями также усилится. Мы как созидательная нация должны провести и эту политическую кампанию на высоком уровне. Предстоящие выборы должны стать примером открытой, честной и справедливой политической конкуренции", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что народ Казахстана – это главная движущая сила коренных преобразований, происходящих в обществе.



"Участие в выборах означает причастность к делам государственной важности. В этой связи хочу высказать уверенность в том, что наши соотечественники примут самое активное участие в предстоящей электоральной кампании", – отметил Президент.