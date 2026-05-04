Токаев подтвердил курс на развитие практического партнёрства в области ИИ
Президент Касым-Жомарт Токаев принял генерального директора Sinovation Ventures и 01ai Ли Кай Фу , передает BAQ.kz.
В ходе беседы Глава государства отметил значительный вклад Ли Кай Фу в развитие сферы высоких технологий в Казахстане. Как известно, он также является участником Совета по развитию искусственного интеллекта и внештатным советником Президента.
Президент подтвердил приверженность Казахстана формированию эффективного и ориентированного на практические результаты партнерства в области искусственного интеллекта.
В этом контексте была подчеркнута заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества с 01.AI и Sinovation Ventures по ряду направлений. Особое внимание уделено перспективам реализации образовательных инициатив, а также проектам, направленным на локализацию передовых компетенций и развитие устойчивой технологической экосистемы в Казахстане.
Собеседники обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества и реализации совместных инициатив.
