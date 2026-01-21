Токаев полетит в Давос для подписания Устава Совета мира
Сегодня, 10:03
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:03Сегодня, 10:03
94Фото: t.me/bort_01
22 января Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента США Дональда Трампа совершит рабочую поездку в Давос, передает BAQ.KZ.
В ходе визита глава государства примет участие в церемонии подписания Устава Совета мира — международной организации, направленной на укрепление глобальной безопасности и сотрудничества между странами.
Подписание документа станет важным этапом в развитии международного диалога и взаимодействия Казахстана с мировыми партнёрами.
Самое читаемое
- V заседание Национального курултая | Текстовая трансляция
- Токаев: любой глава государства должен приходить к власти через выборы
- Токаев: к 35-летию независимости выйдет академическая история Казахстана
- Жанибек Алимханулы получил официальное наказание по допинговому делу
- На каком месте Казахстан среди самых пьющих стран СНГ