22 января Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента США Дональда Трампа совершит рабочую поездку в Давос, передает BAQ.KZ.

В ходе визита глава государства примет участие в церемонии подписания Устава Совета мира — международной организации, направленной на укрепление глобальной безопасности и сотрудничества между странами.

Подписание документа станет важным этапом в развитии международного диалога и взаимодействия Казахстана с мировыми партнёрами.