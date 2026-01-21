  • 21 Января, 11:12

Токаев полетит в Давос для подписания Устава Совета мира

Сегодня, 10:03
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
t.me/bort_01 Сегодня, 10:03
Сегодня, 10:03
94
Фото: t.me/bort_01

22 января Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента США Дональда Трампа совершит рабочую поездку в Давос, передает BAQ.KZ.

В ходе визита глава государства примет участие в церемонии подписания Устава Совета мира — международной организации, направленной на укрепление глобальной безопасности и сотрудничества между странами.

Подписание документа станет важным этапом в развитии международного диалога и взаимодействия Казахстана с мировыми партнёрами.

Самое читаемое

Наверх