Сегодня, 09:00

Сегодня, 09:00

22 августа Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Садыра Жапарова посетит с официальным визитом Кыргызскую Республику, передает BAQ.KZ.

В Бишкеке состоятся переговоры глав государств, направленные на дальнейшее укрепление казахско-кыргызского стратегического партнерства и союзничества.

Президенты также примут участие в заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана.