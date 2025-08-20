  • 20 Августа, 10:22

Токаев полетит в Кыргызстан по приглашению Жапарова

Сегодня, 09:00
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня, 09:00
Сегодня, 09:00
99
Фото: Акорда

22 августа Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Садыра Жапарова посетит с официальным визитом Кыргызскую Республику, передает BAQ.KZ.

В Бишкеке состоятся переговоры глав государств, направленные на дальнейшее укрепление казахско-кыргызского стратегического партнерства и союзничества.

Президенты также примут участие в заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана.

Самое читаемое

Наверх