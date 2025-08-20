Токаев полетит в Кыргызстан по приглашению Жапарова
Сегодня, 09:00
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:00Сегодня, 09:00
99Фото: Акорда
22 августа Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Садыра Жапарова посетит с официальным визитом Кыргызскую Республику, передает BAQ.KZ.
В Бишкеке состоятся переговоры глав государств, направленные на дальнейшее укрепление казахско-кыргызского стратегического партнерства и союзничества.
Президенты также примут участие в заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана.
Самое читаемое
- Костанай остался без горячей воды в день города: тепловики винят износ и российский газ
- Казахстанец несколько лет насиловал несовершеннолетнюю племянницу
- В Белом доме завершились переговоры Трампа, Зеленского и лидеров ЕС: что дальше?
- Трое детей погибли в ДТП: по поручению Токаева самолет с медиками вылетел в область Абай
- Появилось видео крушения самолёта под Астаной