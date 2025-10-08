Токаев полетит в Таджикистан
Сегодня, 16:05
Фото: pixabay.com
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Таджикистана Эмомали Рахмона 9–10 октября посетит Душанбе с рабочим визитом, передает BAQ.KZ.
В ходе визита глава государства примет участие в саммите "Центральная Азия – Россия", а также в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.
Ожидается, что в рамках мероприятий будут рассмотрены вопросы укрепления регионального сотрудничества, расширения экономических и гуманитарных связей.
