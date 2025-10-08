  • 8 Октября, 16:44

Токаев полетит в Таджикистан

Сегодня, 16:05
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 16:05
Сегодня, 16:05
67
Фото: pixabay.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Таджикистана Эмомали Рахмона 9–10 октября посетит Душанбе с рабочим визитом, передает BAQ.KZ.

В ходе визита глава государства примет участие в саммите "Центральная Азия – Россия", а также в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.

Ожидается, что в рамках мероприятий будут рассмотрены вопросы укрепления регионального сотрудничества, расширения экономических и гуманитарных связей. 

Самое читаемое

Наверх