Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Таджикистана Эмомали Рахмона 9–10 октября посетит Душанбе с рабочим визитом, передает BAQ.KZ.

В ходе визита глава государства примет участие в саммите "Центральная Азия – Россия", а также в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.

Ожидается, что в рамках мероприятий будут рассмотрены вопросы укрепления регионального сотрудничества, расширения экономических и гуманитарных связей.