Токаев пообещал поощрить казахстанцев за успехи на Всемирных играх кочевников
Президент Казахстана следит за выступлением национальной сборной и передал спортсменам пожелания новых побед.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внимательно следит за ходом Всемирных игр кочевников и передал участникам соревнований от Казахстана приветствие и пожелания дальнейших успехов.
Глава государства присутствовал на церемонии открытия Игр вместе с лидерами ряда стран. В ходе соревнований он продолжает следить за выступлением казахстанской сборной.
Через министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова Токаев передал спортсменам свои наилучшие пожелания и отметил, что соревнования проходят в атмосфере дружбы и справедливой спортивной борьбы.
Президент также выразил благодарность тренерам и чемпионам, внесшим вклад в результаты национальной сборной.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев пообещал поощрить всех казахстанских спортсменов, тренеров и других участников команды, чей упорный труд способствует общему успеху сборной на Всемирных играх кочевников.
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