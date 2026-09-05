Токаев пообещал поощрить казахстанцев за успехи на Всемирных играх кочевников

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внимательно следит за ходом Всемирных игр кочевников и передал участникам соревнований от Казахстана приветствие и пожелания дальнейших успехов.

Глава государства присутствовал на церемонии открытия Игр вместе с лидерами ряда стран. В ходе соревнований он продолжает следить за выступлением казахстанской сборной.

Через министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова Токаев передал спортсменам свои наилучшие пожелания и отметил, что соревнования проходят в атмосфере дружбы и справедливой спортивной борьбы.

Президент также выразил благодарность тренерам и чемпионам, внесшим вклад в результаты национальной сборной.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев пообещал поощрить всех казахстанских спортсменов, тренеров и других участников команды, чей упорный труд способствует общему успеху сборной на Всемирных играх кочевников.