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Токаев пообещал поощрить казахстанцев за успехи на Всемирных играх кочевников

Президент Казахстана следит за выступлением национальной сборной и передал спортсменам пожелания новых побед.

5 Сентября 2026, 18:21
АВТОР
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Akorda.kz 5 Сентября 2026, 18:21
5 Сентября 2026, 18:21
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Фото: Akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внимательно следит за ходом Всемирных игр кочевников и передал участникам соревнований от Казахстана приветствие и пожелания дальнейших успехов.

Глава государства присутствовал на церемонии открытия Игр вместе с лидерами ряда стран. В ходе соревнований он продолжает следить за выступлением казахстанской сборной.

Через министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова Токаев передал спортсменам свои наилучшие пожелания и отметил, что соревнования проходят в атмосфере дружбы и справедливой спортивной борьбы.

Президент также выразил благодарность тренерам и чемпионам, внесшим вклад в результаты национальной сборной.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев пообещал поощрить всех казахстанских спортсменов, тренеров и других участников команды, чей упорный труд способствует общему успеху сборной на Всемирных играх кочевников.

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