Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на втором Форуме работников сельского хозяйства, уделив особое внимание вопросам экспорта отечественной продукции и развитию логистики. Президент подчеркнул, что Казахстан обладает значительным потенциалом для увеличения поставок сельхозпродукции на мировые рынки, в первую очередь мясной продукции, и поручил активнее использовать возможности авиаперевозок.

"По прогнозам экспертов, в ближайшие 10 лет мировое потребление красного мяса увеличится до 233 миллионов тонн. Казахстан мог бы стать крупным поставщиком такого мяса, в первую очередь, в страны Азии. По экспорту баранины Казахстан пока уступает таким странам, как Монголия, Нидерланды, Испания, Франция. Но у нас более высокая обеспеченность пастбищными угодьями. Нужно создать надлежащие условия для полноценного раскрытия экспортного потенциала овцеводства", — отметил президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что для выхода на новые рынки необходимо разработать комплексный план развития аграрного экспорта с учетом логистики, стандартов ветеринарного и фитосанитарного контроля, а также эффективной маркетинговой стратегии.

"В Послании мною была поставлена задача разработать план развития аграрного экспорта с учетом логистики, ветеринарных и фитосанитарных стандартов, а также грамотной маркетинговой стратегии. К примеру, государства Персидского залива заинтересованы в стабильных круглогодичных поставках нашей мясной продукции. Но у нас авиаперевозки сельхозпродукции не скоординированы и не урегулированы должным образом. Предприниматели зачастую оказываются один на один с проблемой отправки грузов. Сегодня мне сообщили, что регулярными рейсами отправляется мясо в Эмираты. Наверное, это не совсем правильно", — добавил глава государства.

Президент также обратил внимание на возможности казахстанских аэропортов для формирования региональных логистических хабов.

"В то же время аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента, Актобе, Караганды, Актау с учетом преференций в рамках специальных экономических зон имеют достаточный потенциал, чтобы стать региональными хабами с развитой логистикой и интеграцией в международные авиамаршруты. Их полноценное функционирование в таком качестве и режиме позволит обеспечить бесперебойные поставки сельхозпродукции на экспортные рынки. Данный вопрос Правительству надо тщательно проработать", — подчеркнул Токаев.

По словам президента, эффективное использование авиаперевозок и развитие инфраструктуры позволят Казахстану не только нарастить экспортные объемы, но и повысить конкурентоспособность отечественной сельхозпродукции на мировых рынках.