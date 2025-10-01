Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета по развитию искусственного интеллекта заявил о необходимости открытия в стране специализированного исследовательского университета в сфере ИИ. По его словам, новый вуз должен стать центром науки, компетенций, инноваций и международных связей, передаёт BAQ.KZ.

"Сегодня в нашей стране нет отдельного учебного заведения, которое готовило бы специалистов исключительно в сфере искусственного интеллекта. Этот вопрос необходимо взять под контроль и принять конкретное решение. Считаю необходимым открыть в Казахстане исследовательский университет в сфере искусственного интеллекта и присвоить ему особый статус. Правительство должно до конца года внести конкретные предложения по данному вопросу", — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что создание такого университета имеет стратегическое значение для будущего страны. Главная цель — подготовка квалифицированных специалистов, которые будут внедрять технологии искусственного интеллекта во все сферы экономики.

Токаев напомнил, что в мире подобная практика уже существует: в Объединённых Арабских Эмиратах создан специализированный Университет искусственного интеллекта имени Мухаммеда бин Заида.

По данным президента, в Казахстане в 79 университетах по IT-специальностям обучаются свыше 63 тысяч студентов, а с прошлого года в образовательные программы повсеместно внедряются дисциплины по ИИ. При вузах действуют исследовательские центры, а казахстанские учёные уже разработали собственную языковую модель. Кроме того, в рамках программы AI-SANA более 440 тысяч студентов получили сертификаты в области искусственного интеллекта.