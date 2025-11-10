Токаев поручил Генпрокуратуре рассмотреть обращения матерей погибших военнослужащих
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Генеральному прокурору в двенадцатидневный срок рассмотреть обращения матерей погибших военнослужащих, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Акорду. Кроме того, надзорное ведомство должно оценить соблюдение законности при расследовании и рассмотрении соответствующих дел.
Ранее сегодня в Центре приёма граждан прошла встреча заместителя министра обороны по воспитательной и идеологической работе, вице-адмирала Серика Бурамбаева с родителями военнослужащих, пострадавших и погибших во время службы в рядах Вооружённых сил и других силовых структур. Во время встречи матери погибших солдат потребовали провести справедливое расследование обстоятельств гибели своих сыновей.
Бурамбаев подчеркнул, что безопасность солдат является главным приоритетом Министерства обороны, и ведомство принимает меры для предотвращения подобных трагедий.
