Касым-Жомарт Токаев принял акима столицы Жениса Касымбека, который доложил о социально-экономическом и инфраструктурном развитии Астаны, передает BAQ.KZ.

По словам акима, по всем ключевым экономическим показателям наблюдается положительная динамика. За 7 месяцев объем инвестиций в основной капитал составил 1,2 трлн тенге, что на 42,1% выше уровня прошлого года. В 2024 году реализуется 55 инвестиционных проектов на сумму 300 млрд тенге, они позволят создать 3,6 тыс. рабочих мест.

Особое внимание уделено строительству социальных объектов. 1 сентября в Астане открылись семь новых школ на 28 тыс. ученических мест в рамках нацпроекта "Келешек мектептері". В течение учебного года планируется ввод ещё 15 школ. В прошлом учебном году было открыто рекордное количество – 24 школы на 66 тыс. мест. Кроме того, до конца года в столице появятся 8 студенческих общежитий на 4 716 мест.

В 2025 году запланировано благоустройство 170 дворов и общественных пространств, а также высадка около 1 млн зеленых насаждений.

Женис Касымбек также доложил о подготовке к отопительному сезону. Ввод в эксплуатацию первой очереди ТЭЦ-3 и газовых станций "Туран" и "Юго-Восток" позволил увеличить тепловые мощности столицы на 30% – дополнительно 1100 Гкал/ч. В этом году завершится вторая очередь станции "Туран", начнется расширение ТЭЦ-2 и строительство станции "Тельмана".

Глава государства поручил обеспечить своевременную подготовку объектов ЖКХ и социальной сферы к отопительному периоду, наладить полноценную систему ливневой канализации, а также принять меры по развитию дорожной и транспортной инфраструктуры и благоустройству столицы.