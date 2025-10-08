Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра финансов Мади Такиева, передает BAQ.KZ.

Министр доложил Президенту об исполнении республиканского бюджета, продвижении цифровизации государственных финансов и результатах контрольных мероприятий.

По словам Мади Такиева, доходы республиканского бюджета на 2025 год составляют 21,6 трлн тенге, из которых 15,2 трлн приходится на налоговые поступления. Это на 23,4% больше, чем в прошлом году. По итогам девяти месяцев текущего года бюджет исполнен на 101,6%, при этом сохраняется его социальная направленность.

Министр также проинформировал о мерах по повышению эффективности налогового и таможенного администрирования, а также о поступлениях в Специальный государственный фонд. Отдельное внимание уделено реализации нового закона "О государственных закупках", направленного на сокращение сроков процедур, повышение прозрачности и поддержку отечественных производителей.

В сфере цифровизации государственных финансов акцент делается на развитии Big Data и внедрении искусственного интеллекта в налоговой и таможенной системах.

Кроме того, Мади Такиев доложил о результатах государственного аудита: за восемь месяцев 2025 года проведена 791 проверка, выявлены финансовые нарушения на сумму 337,5 млрд тенге.

Президент Токаев подчеркнул важность дальнейшего укрепления устойчивости государственных финансов, своевременного выполнения социальных обязательств и активного внедрения современных инструментов цифрового контроля.