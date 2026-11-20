На программу «Ауыл аманаты» в Казахстане выделили 150 млрд тенге. По официальным данным, благодаря ей работу получили более 22 тысяч сельских жителей. Однако Президент Касым-Жомарт Токаев поставил вопрос: сколько из этих рабочих мест удалось сохранить, передаёт BAQ.KZ.

Об этом Глава государства заявил на III Форуме работников сельского хозяйства в Астане.

Что стало с 22 тысячами рабочих мест

Президент отметил, что создание рабочих мест – важный результат программы. Но не менее важно понять, продолжают ли люди работать спустя время.

«Еще один важный вопрос – развитие сельского предпринимательства. До настоящего времени на реализацию программы «Ауыл аманаты» было выделено 150 млрд тенге, что позволило трудоустроить на селе более 22 тысяч человек. Конечно, это хороший показатель. Но главный вопрос – удалось ли сохранить эти 22 тысячи рабочих мест на сегодняшний день? Тем не менее, данный проект предстоит еще масштабировать», – сказал Токаев.

По словам Президента, сельским предпринимателям необходимо помочь не только с запуском бизнеса, но и с продажей готовой продукции.

Для этого они должны получить доступ к цифровым торговым площадкам, банковским услугам и логистическим компаниям.

«Я уже ранее говорил о том, что сельские жители и предприниматели должны иметь доступ к возможностям цифровых торговых площадок, банков и логистических компаний. Теперь следует выстроить эффективную систему работы и заключить конкретные соглашения, регламентирующие порядок доставки товаров покупателям. В целом, в районах, где сосредоточены малые фермерские хозяйства, нужно создавать локальные центры по приему, сортировке и охлаждению продукции. При этом данная инфраструктура должна быть доступна всем производителям», – подчеркнул Глава государства.

Такие центры позволят небольшим хозяйствам готовить продукцию к продаже и хранить её до отправки покупателям.

Цифровые технологии уже помогают отдельным хозяйствам

Президент также призвал шире использовать искусственный интеллект и другие цифровые решения в сельском хозяйстве.

В качестве примера он привёл хозяйство «Ақселеу» в Северном Казахстане. Там применяют цифровые системы управления производством, спутниковый мониторинг и автоматизированный бухгалтерский учёт.

При этом предприятие участвует и в развитии села: помогает школам, спортивным объектам, а местные жители обеспечены центральным отоплением и качественной питьевой водой.

«Многие фермерские хозяйства уже сегодня извлекают реальную пользу из применения передовых решений. Такие предприятия есть, к примеру, в Северном Казахстане. В частности, хозяйство «Ақселеу», где внедрены цифровые платформы управления производственными процессами и системы спутникового мониторинга. Ведение бухгалтерского учета здесь также автоматизировано. Предприятие вносит существенный вклад в развитие сельской социальной инфраструктуры. Местные жители имеют доступ к системе центрального отопления и качественной питьевой воде. Предприятие на системной основе оказывает поддержку развитию школ, спортивных комплексов и других социальных объектов», – рассказал Токаев.

Президент считает, что такой опыт необходимо распространять и на другие регионы страны.