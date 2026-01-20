Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае прокомментировал трагическую гибель 21-летней девушки в Шымкенте, отметив, что это происшествие вызвало широкий общественный резонанс, передает BAQ.KZ.

Глава государства сообщил, что по данному делу в Национальный курултай поступило более 130 обращений.

– Нурай подвергалась угрозам со стороны подозреваемого. В связи с этим я поручил Министерству внутренних дел дать правовую оценку действиям Шымкентского городского департамента полиции. Генеральная прокуратура также проводит отдельную проверку, — сказал Президент.

Президент подчеркнул, что похищение девушки фактически является похищением человека и представляет собой грубое, дикое преступление, наносящее ущерб авторитету нации. Он также отметил, что с каждым годом растёт сознательность граждан и повышается уровень гражданской ответственности в обществе, поэтому законодательные изменения должны соответствовать этим процессам.