Токаев поручил поощрять не только руководителей, но и рядовых полицейских
Президент поручил учитывать цифровые рейтинги при кадровых назначениях.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости более справедливого подхода к поощрению сотрудников правоохранительных органов и укреплению их морального духа, передает BAQ.KZ.
Он отметил, что звание "Почётный работник" должно присваиваться не только руководству, но и заслуженным рядовым служащим:
"Продолжительная и безупречная служба в правоохранительных органах поощряется званием “почетный работник”. Однако в отдельных структурах это высокое звание присваивается только руководящему звену. Среди рядовых сотрудников немало достойных кандидатов, долгие годы образцово исполняющих профессиональный долг".
Глава государства подчеркнул важность объективной оценки кадров и поручил использовать цифровые инструменты при назначениях:
"Под эгидой Администрации Президента в прошлом году внедрена цифровая оценка кадрового состава правоохранительных органов, которая позволяет формировать объективные персональные рейтинги. Поручаю руководителям правоохранительных органов в основном исходить из цифровой оценки при выдвижении и поощрении сотрудников".
При этом, по словам Токаева, каждый офицер должен быть уверен, что его труд будет замечен и оценен:
"Каждый офицер должен быть уверен, что добросовестная служба обязательно будет оценена по достоинству".
Он напомнил о примерах героизма, продемонстрированных казахстанскими силовиками при ликвидации преступных группировок и наркобизнеса:
"Недавно наши силовики провели масштабные операции по ликвидации крупной нарколаборатории в Алматинской области и транснациональной ОПГ в Мангистауской области. В результате нанесен серьезный удар по наркобизнесу. Участникам этих спецопераций вручены высокие государственные награды".
По поручению Президента, в течение недели все правоохранительные органы получат документ с анализом внутренних проблем и недостатков системы:
"В течение недели такой документ будет направлен во все правоохранительные органы, и мы уже в закрытом формате обсудим эту работу".
Самое читаемое
- Нацбанк обсудил развитие цифровых финансовых решений
- Центральная Азия и Китай укрепляют партнёрство на информационном и культурном фронте
- Центральная Азия и Китай формируют доверительную информационную среду — Искаков
- Qazcontent усиливает международное сотрудничество в сфере медиа и ИИ
- Казахстанская гимнастка сотворила сенсацию в Болгарии