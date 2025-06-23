Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости более справедливого подхода к поощрению сотрудников правоохранительных органов и укреплению их морального духа, передает BAQ.KZ.

Он отметил, что звание "Почётный работник" должно присваиваться не только руководству, но и заслуженным рядовым служащим:

"Продолжительная и безупречная служба в правоохранительных органах поощряется званием “почетный работник”. Однако в отдельных структурах это высокое звание присваивается только руководящему звену. Среди рядовых сотрудников немало достойных кандидатов, долгие годы образцово исполняющих профессиональный долг".

Глава государства подчеркнул важность объективной оценки кадров и поручил использовать цифровые инструменты при назначениях:

"Под эгидой Администрации Президента в прошлом году внедрена цифровая оценка кадрового состава правоохранительных органов, которая позволяет формировать объективные персональные рейтинги. Поручаю руководителям правоохранительных органов в основном исходить из цифровой оценки при выдвижении и поощрении сотрудников".

При этом, по словам Токаева, каждый офицер должен быть уверен, что его труд будет замечен и оценен:

"Каждый офицер должен быть уверен, что добросовестная служба обязательно будет оценена по достоинству".

Он напомнил о примерах героизма, продемонстрированных казахстанскими силовиками при ликвидации преступных группировок и наркобизнеса:

"Недавно наши силовики провели масштабные операции по ликвидации крупной нарколаборатории в Алматинской области и транснациональной ОПГ в Мангистауской области. В результате нанесен серьезный удар по наркобизнесу. Участникам этих спецопераций вручены высокие государственные награды".

По поручению Президента, в течение недели все правоохранительные органы получат документ с анализом внутренних проблем и недостатков системы: