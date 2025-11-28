Президент Казахстана поручил укрепить финансовую самостоятельность сельских округов и пересмотреть механизм распределения налоговых поступлений. Об этом Глава государства заявил, выступая на совещании по вопросам регионального развития, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, реформы в системе местного управления должны сопровождаться продуманным перераспределением экономических ресурсов.

"Пересмотр полномочий и усиление ответственности акимов должны сопровождаться грамотным, рациональным распределением экономических ресурсов. Иначе реформы в этом направлении не принесут ожидаемого результата", - отметил Президент.

Глава государства напомнил, что для повышения самодостаточности сельских округов на четвертый уровень бюджета уже передано 25 видов налогов и платежей. В новом Бюджетном кодексе этот перечень дополнен налогом на добычу общераспространённых полезных ископаемых.

"С момента внедрения четвертого уровня бюджета (2018 год) поступления в бюджет сельских округов увеличились в четыре раза, составив свыше 130 миллиардов тенге", - подчеркнул он.

Несмотря на позитивную динамику, Президент указал, что сельские округа всё ещё зависят от поддержки районов и областей. Дополнительной проблемой остаются диспропорции между регионами в уровне доходов местных бюджетов.

При этом Глава государства отметил корректность решения о передаче стабильных налогов на районный уровень, но подчеркнул, что бюджет местного самоуправления остаётся недофинансированным.

"Действительно, зачастую предприятия получают доходы в сельских округах, используют труд местных жителей, но налоги платят по месту регистрации – в районе или городе", - сказал он.

Президент поручил Правительству разработать более справедливый механизм распределения налогов между территориями.