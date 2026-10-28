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Токаев поручил повысить зарплаты более 77 тысячам медработников до 40%

28 Октября 2026, 12:20
АВТОР
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BAQ.KZ 28 Октября 2026, 12:20
28 Октября 2026, 12:20
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Фото: BAQ.KZ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил с 1 января 2027 года повысить заработную плату специалистам участковой службы первичной медико-санитарной помощи. Повышение составит до 40% в зависимости от непрерывного стажа работы и затронет более 77 тысяч специалистов, передает корреспондент BAQ.KZ.

Об этом Глава государства заявил в ходе ежегодного Послания народу Казахстана на заседании Курултая.

«Мы также уделяем особое внимание модернизации системы первичной медико-санитарной помощи. В этой связи важно расширить полномочия врачей общей практики и поэтапно увеличивать объёмы финансирования данной системы. Поручаю Правительству с 1 января следующего года повысить заработную плату специалистам участковой службы, работающим в этом направлении, до 40 процентов в зависимости от непрерывного стажа работы. Это позволит увеличить доходы более 77 тысяч специалистов», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

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