Токаев поручил повысить зарплаты более 77 тысячам медработников до 40%
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил с 1 января 2027 года повысить заработную плату специалистам участковой службы первичной медико-санитарной помощи. Повышение составит до 40% в зависимости от непрерывного стажа работы и затронет более 77 тысяч специалистов, передает корреспондент BAQ.KZ.
Об этом Глава государства заявил в ходе ежегодного Послания народу Казахстана на заседании Курултая.
«Мы также уделяем особое внимание модернизации системы первичной медико-санитарной помощи. В этой связи важно расширить полномочия врачей общей практики и поэтапно увеличивать объёмы финансирования данной системы. Поручаю Правительству с 1 января следующего года повысить заработную плату специалистам участковой службы, работающим в этом направлении, до 40 процентов в зависимости от непрерывного стажа работы. Это позволит увеличить доходы более 77 тысяч специалистов», – заявил Касым-Жомарт Токаев.
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