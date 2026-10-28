Токаев поручил повысить зарплаты более 77 тысячам медработников до 40%

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил с 1 января 2027 года повысить заработную плату специалистам участковой службы первичной медико-санитарной помощи. Повышение составит до 40% в зависимости от непрерывного стажа работы и затронет более 77 тысяч специалистов, передает корреспондент BAQ.KZ.

Об этом Глава государства заявил в ходе ежегодного Послания народу Казахстана на заседании Курултая.