На расширенном заседании Правительства Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритеты работы по стабилизации цен и снижению инфляции до разумного уровня. Президент подчеркнул, что высокая инфляция – объективная проблема, с которой необходимо работать системно, без ущерба для развития страны, передает BAQ.KZ.

По его словам, для решения этого вопроса требуется скоординированная работа всех государственных органов и экспертного сообщества. В частности, особая ответственность возлагается на Правительство и Национальный банк, которым предстоит совместно разработать пошаговый алгоритм действий.

"Снижение инфляции до разумного и рационального уровня, без резких скачков. Причины высокого уровня инфляции нам понятны. Теперь нужно решить эту проблему, но без ущерба развитию страны. Однако мнения по этому вопросу расходятся. Ставлю задачу перед Правительством и Нацбанком совместно разработать пошаговый алгоритм действий. В этой критически важной работе должны принять участие все ведомства и экспертное сообщество", — отметил Токаев.

Президент подчеркнул, что решения должны быть конкретными, измеримыми и направленными на рост реальных доходов граждан. Попытки откладывать действия или увлекаться ненужными "дорожными картами" будут расцениваться как уход от ответственности, а нарушителям грозят строгие меры.

"Повторяю: требуется срочно переломить неблагоприятную ситуацию, принять конкретные меры для снижения инфляции в течение трех лет. Следует обеспечить качественную реализацию Программы совместных действий. Попытки заболтать проблему обсуждениями, разработкой ненужных “дорожных карт” будут расцениваться как уход от ответственности. Предупреждаю заранее: в подобных случаях будут приниматься строгие меры воздействия. В качестве результата будут признаны только конкретные показатели, ведущие к росту реальных доходов населения", — подчеркнул Глава государства.

Президент отметил, что выполнение этих задач позволит не только стабилизировать цены, но и укрепить экономическую устойчивость страны, а также повысить качество жизни граждан.