Токаев поручил «прислушаться к бизнесу» и разработать пакет точечных изменений в налоговое законодательство

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству разработать пакет точечных изменений в налоговое законодательство с учётом проблем, с которыми сталкивается бизнес, передаёт BAQ.KZ.

Президент отметил, что новый Налоговый кодекс заложил основу для комплексной перезагрузки всей системы. Вместе с тем масштабная реформа выявила вопросы, которые сложно было предусмотреть на этапе разработки. В результате предприниматели испытывают трудности при применении отдельных норм.

«Налоговый кодекс – это не догма, не священное писание, и он не должен быть оторван от реальности. Поэтому надо устранить противоречия, исключить неоднозначное толкование норм, убрать перекосы и излишнюю нагрузку на предпринимателей. Налоговая система не должна лишать бизнес стимулов к развитию, препятствовать привлечению инвестиций и созданию рабочих мест», — подчеркнул Глава государства.

Токаев поручил Правительству прислушаться к бизнесу и подготовить пакет точечных изменений в налоговое законодательство. При этом он указал на необходимость тщательно выверить предлагаемые поправки.

«Сделать это нужно абсолютно выверенно, чтобы каждый раз не менять правила поведения предпринимателей. Наше законодательство настолько громоздкое, сложное для понимания, что стало настоящей головной болью для предпринимателей», — сказал Президент.

Отдельно Глава государства остановился на справедливости налогообложения и предложил обсудить введение повышенной ставки для обладателей крупных состояний.

«Подчеркну, никто не собирается каким-либо образом ограничивать законно приобретенные активы. Это противоречило бы самой Конституции. Речь идет о соразмерном, честном вкладе каждого гражданина в развитие нашей страны. Речь идет о справедливости. Правительству и Курултаю предстоит изучить данный вопрос и внести предложения», — заявил Токаев.

Президент также подчеркнул, что справедливость налогообложения требует прозрачности и тотальной цифровизации.