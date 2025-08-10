Токаев поручил продолжить работу по сохранению и популяризации пород тазы и тобет
Собаки данной породы успешно выступили на Всемирной выставке World Dog Show 2025.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил важность дальнейшей популяризации казахской породы тазы на международном уровне в качестве национального бренда и неотъемлемой части нашей культуры, передает BAQ.KZ.
Президент подчеркнул, что государственным органам совместно с Союзом кинологов Казахстана необходимо проводить активную работу по таким направлениям, как развитие и воспроизводство уникальных качеств породы тазы, организация системных научных исследований и регулярное участие в международных выставках.
Глава государства поручил Управлению делами Президента, министерствам экологии и природных ресурсов, науки и высшего образования, сельского хозяйства, иностранных дел и другим профильным органам, а также местным акиматам принять необходимые организационные меры в целях реализации совместного комплексного плана.
Касым-Жомарт Токаев также отметил необходимость организации аналогичной масштабной работы при участии соответствующих государственных структур в целях поддержки породы тобет.
Этот вопрос будет находиться на постоянном контроле Администрации Президента.
