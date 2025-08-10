  • 10 Августа, 19:34

Токаев поручил продолжить работу по сохранению и популяризации пород тазы и тобет

Собаки данной породы успешно выступили на Всемирной выставке World Dog Show 2025.

Сегодня, 18:39
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Akorda.kz Сегодня, 18:39
Сегодня, 18:39
85
Фото: Akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил важность дальнейшей популяризации казахской породы тазы на международном уровне в качестве национального бренда и неотъемлемой части нашей культуры, передает BAQ.KZ.

Президент подчеркнул, что государственным органам совместно с Союзом кинологов Казахстана необходимо проводить активную работу по таким направлениям, как развитие и воспроизводство уникальных качеств породы тазы, организация системных научных исследований и регулярное участие в международных выставках.

Глава государства поручил Управлению делами Президента, министерствам экологии и природных ресурсов, науки и высшего образования, сельского хозяйства, иностранных дел и другим профильным органам, а также местным акиматам принять необходимые организационные меры в целях реализации совместного комплексного плана.

Касым-Жомарт Токаев также отметил необходимость организации аналогичной масштабной работы при участии соответствующих государственных структур в целях поддержки породы тобет.

Этот вопрос будет находиться на постоянном контроле Администрации Президента.

Самое читаемое

Наверх