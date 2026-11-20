Президент Касым-Жомарт Токаев поручил проверить, насколько эффективно работают государственные программы поддержки сёл и сельского хозяйства. По его словам, некоторые программы дублируют друг друга, а красивые отчёты не всегда позволяют понять, что действительно изменилось для сельских жителей, передаёт BAQ.KZ.

Об этом Глава государства заявил на III Форуме работников сельского хозяйства в Астане.

Программ много, но есть ли результат?

Токаев обратил внимание, что в Казахстане действует сразу несколько программ поддержки сельских территорий и аграриев. Среди них – «Ауыл аманаты», «Ауыл – ел бесігі», «Кең дала», «Береке», «Жайлау», «Игілік» и «Сыбаға».

При этом, по словам Президента, некоторые из них решают схожие задачи.

«Требуется создать благоприятные условия для повышения качества жизни сельских жителей. Однако в последние годы появилось очень много аграрных программ, которые фактически дублируют друг друга, отличаясь только названиями. Так, уже реализуются программы «Ауыл аманаты», «Ауыл – ел бесігі», «Кең дала», «Береке», «Жайлау», «Игілік», «Сыбаға» и другие. Конечно, каждый проект разрабатывается для решения насущных проблем в этой сфере. Но насколько эффективно осуществляется вся эта работа? Считаю, что такой вопрос вполне закономерный. Требуется не количественное увеличение программ, а качественное развитие сельского хозяйства», – заявил Токаев.

Президент поручил Правительству провести всесторонний анализ программ. У каждой должны быть понятные цели и конкретные задачи. При этом важно не только улучшать жизнь сельчан, но и разумно расходовать бюджетные деньги.

«Раньше нам рисовали красивую картину»

Отдельно Глава государства остановился на отчётах о развитии сельской инфраструктуры.

По данным Министерства сельского хозяйства, только за прошлый год по программе «Ауыл – ел бесігі» в почти 500 сёлах реализовали 921 проект на 173 млрд тенге. Кроме того, в 277 населённых пунктах модернизировали системы водоснабжения.

Однако Президент предложил проверить, насколько эти результаты соответствуют реальной ситуации.

«Возможно, пришло время проверить реальные итоги этой работы. Можно ли доверять озвученным цифрам? Почему я затронул эту тему и хотел бы разобраться в ней детально? Дело в том, что раньше нам рисовали красивую, почти идеальную картину. И, честно говоря, нас всех это искренне радовало. Потом мы искали удобные отговорки, мол, нам не дали точной статистики, и просто откладывали этот вопрос в долгий ящик. Такой подход в будущем недопустим», – подчеркнул Токаев.

Президент также поручил уделить больше внимания предприятиям, которые создают постоянные рабочие места в сёлах.

В первую очередь необходимо обновить инженерные сети в районах с крупными фермерскими хозяйствами и построить удобные подъездные дороги.

Эту работу планируют связать с программой «Народная стройка», которая, по словам Главы государства, должна дать новый импульс развитию сельских территорий.