Токаев поручил проверить общественные объединения, существующие только «на бумаге»

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости навести порядок в работе общественных объединений. Об этом он сказал на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі, передает BAQ.KZ.

Глава государства отметил, что одна треть состава Қазақстан Халық Кеңесі сформирована из представителей общественных объединений и других некоммерческих организаций. По его словам, стране нужны профессиональные и компетентные представители гражданского общества.

При этом Президент сообщил, что некоторые республиканские общественные объединения фактически не ведут заявленной деятельности.

«Мне сообщили, что ряд республиканских общественных объединений существует на бумаге и имеет лишь громкие „вывески“, а по факту представляет собой конторы „Рога и копыта“», – сказал Токаев.

По его словам, отдельные подобные структуры могли использоваться не для защиты интересов граждан.

«Ясно, что такие структуры создавались не для защиты интересов граждан, а в лучшем случае – в карьеристских целях. Дело доходило до мошеннических схем. Это недопустимо, поэтому подобные факты передаются в ведение правоохранительных органов», – заявил Президент.

Токаев также призвал ограничить деятельность организаций, которые создаются исключительно для получения государственного заказа.

«Нужно поставить заслон „сервисным“ организациям, создаваемым исключительно под освоение государственного заказа», – подчеркнул Глава государства.

Президент добавил, что Қазақстан Халық Кеңесі должен стать площадкой для координации общественных институтов. Сейчас, по его словам, в стране работает множество консультативно-совещательных органов, функции которых зачастую дублируются.