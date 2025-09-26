Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил ряд стратегических инициатив в сфере науки и технологий, выступая на заседании Национального совета по науке и технологиям, передает BAQ.KZ.

Центральной темой стало развитие ядерной инфраструктуры страны, в том числе строительство новых исследовательских объектов и развитие ядерной медицины.

"С учетом перспектив строительства АЭС в области Абай необходимо подготовить детальный план наукограда в Курчатове", — заявил Президент.

Токаев подчеркнул, что Казахстан должен рационально использовать средства, направляемые недропользователями на научные разработки. Сейчас, по его словам, они отчисляют 1% от своих доходов на развитие науки.

"Эту меру следует понимать не как налог, а как вклад в укрепление технологического потенциала страны. Правительство должно обеспечить рачительное, эффективное и прозрачное использование этих средств из одного центра. Особое внимание необходимо уделить созданию атомных наукоградов", — отметил он.

Глава государства предложил рассмотреть возможность создания многоцелевого исследовательского реактора на базе Института ядерной физики в Алматы. Он подчеркнул, что институт обладает высоким потенциалом и может стать ядром нового наукограда.

При этом Президент предостерёг от нерационального расходования ресурсов:

"Следует учитывать финансовые возможности государства, не ‘раскидываться’ многомиллиардными проектами. Это же касается и других подобных проектов", — отметил он.

Для реализации идеи наукограда в Курчатове Токаев поручил подключить к работе Академию наук, акимат области и Национальный ядерный центр, а также создать условия для размещения инженерных и производственных объектов.

Кроме того, Президент акцентировал внимание на важности развития ядерной медицины.