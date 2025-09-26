Токаев поручил разработать план создания наукограда в Курчатове
Президент предостерёг от нерационального расходования ресурсов.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил ряд стратегических инициатив в сфере науки и технологий, выступая на заседании Национального совета по науке и технологиям, передает BAQ.KZ.
Центральной темой стало развитие ядерной инфраструктуры страны, в том числе строительство новых исследовательских объектов и развитие ядерной медицины.
"С учетом перспектив строительства АЭС в области Абай необходимо подготовить детальный план наукограда в Курчатове", — заявил Президент.
Токаев подчеркнул, что Казахстан должен рационально использовать средства, направляемые недропользователями на научные разработки. Сейчас, по его словам, они отчисляют 1% от своих доходов на развитие науки.
"Эту меру следует понимать не как налог, а как вклад в укрепление технологического потенциала страны. Правительство должно обеспечить рачительное, эффективное и прозрачное использование этих средств из одного центра. Особое внимание необходимо уделить созданию атомных наукоградов", — отметил он.
Глава государства предложил рассмотреть возможность создания многоцелевого исследовательского реактора на базе Института ядерной физики в Алматы. Он подчеркнул, что институт обладает высоким потенциалом и может стать ядром нового наукограда.
При этом Президент предостерёг от нерационального расходования ресурсов:
"Следует учитывать финансовые возможности государства, не ‘раскидываться’ многомиллиардными проектами. Это же касается и других подобных проектов", — отметил он.
Для реализации идеи наукограда в Курчатове Токаев поручил подключить к работе Академию наук, акимат области и Национальный ядерный центр, а также создать условия для размещения инженерных и производственных объектов.
Кроме того, Президент акцентировал внимание на важности развития ядерной медицины.
"Применение передовых ядерных технологий позволит существенно повысить эффективность национальной системы здравоохранения, особенно при лечении онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Задача Правительства – обеспечить разработку и внедрение отечественных радиофармпрепаратов, а также создать сеть центров ядерной медицины на базе ведущих клиник и университетов", — поручил Токаев.
