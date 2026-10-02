Токаев поручил разработать процедуру выявления актуальных AI-задач в промышленности

Президент Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании Совета по развитию искусственного интеллекта поручил Правительству совместно с национальными компаниями и частным бизнесом разработать процедуру выявления и постоянного обновления актуальных AI-задач в промышленности, сообщает Акорда.

Глава государства обозначил ряд задач.

«Необходима комплексная трансформация производственных процессов с использованием искусственного интеллекта. В настоящее время цифровизация на многих предприятиях носит фрагментарный характер. Несмотря на то, что мы автоматизируем отдельные операции и внедряем новые услуги, сама модель производства в большей степени остается неизменной. Этот подход явно изжил себя. Предприятия должны пересмотреть всю производственную цепочку и определить, где ИИ может обеспечить наибольший рост эффективности. Основным критерием должны быть реальные результаты. Правительству совместно с «Самрук-Казына» следует определить предприятия, на которых ключевые бизнес-процессы пройдут комплексную трансформацию на основе искусственного интеллекта. Новые технологии должны быть напрямую интегрированы в системы управления производством. Наиболее успешные модели следует масштабировать по всей стране», - поручил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства призвал усилить прикладную направленность науки. Он напомнил, что на предыдущем заседании Совета было принято решение о создании специализированного исследовательского университета в области искусственного интеллекта.