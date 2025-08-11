Касым-Жомарт Токаев обозначил совершенствование регулирования в области искусственного интеллект, передает BAQ.KZ.

По его словам, во всем мире идет активное формирование правовых основ для использования искусственного интеллекта.

"Европейский союз, США, Китай, Канада выстраивают собственные модели регулирования, учитывая существующие риски и потенциальные возможности. Казахстану также следует сформировать собственную нормативную базу. В этой связи целесообразно опираться на передовой международный опыт. Национальные приоритеты должны быть в центре внимания. В целом, принятие соответствующего закона об искусственном интеллекте является неотложной задачей, реализации которой Правительству следует уделить особое внимание. В документе важно уделить равное внимание вопросам инноваций, ответственности и безопасности. Необходимо также учесть значимость защиты прав граждан и интересов предпринимателей. Закон не должен препятствовать развитию искусственного интеллекта. Все положения должны быть четкими и понятными. Необходимо разработать закон, максимально благоприятный для привлечения инвестиций и внедрения технологий. В октябре мы должны добиться конкретных результатов по данному вопросу", – сказал Глава государства.

Особое внимание в речи было уделено развитию цифровой инфраструктуры. Президент напомнил членам Правительства про свое поручение о пересмотре архитектуры национального цифрового ландшафта на основе модели ABCDE (AI, Big data, Cloud, Data Centers, Education).

"Недавно мы запустили крупнейший в Центральной Азии суперкомпьютерный кластер. Теперь нужно использовать его на практике. Соответствующая работа только начинается. Очень важно, чтобы вычислительные ресурсы были одинаково доступны всем. Необходимо в полной мере применять возможности суперкомпьютера. В этой связи поручаю Правительству разработать справедливые правила распределения мощностей суперкомпьютера. Приоритет должен быть отдан перспективным стартапам и проектам национального значения. Одновременно следует продолжить работу по устранению фрагментированности государственных информационных систем", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент поручил перевести всю цифровую экосистему – как государственную, так и квазигосударственную – на единую суверенную платформу.

"Такой подход обеспечит сквозную интеграцию, архитектурную совместимость, исключит лишние траты и создаст полноценные массивы данных. С июля текущего года в промышленную эксплуатацию введена национальная цифровая платформа QazTech, которая уже централизует процессы цифровой разработки и сокращает сроки их внедрения. Для масштабирования платформы с января 2026 года вводится мораторий на создание новых информационных систем вне QazTech, за исключением случаев, когда разработку невозможно реализовать на платформе. По каждому конкретному случаю решение должно приниматься Комиссией по вопросам внедрения цифровизации. Правительству до конца первого квартала 2026 года следует завершить все процедуры по обеспечению полноценной информационной безопасности платформы QazTech", – сказал Глава государства.

Далее были затронуты вопросы повышения эффективности управления данными и укрепления кибербезопасности.

"Развитие искусственного интеллекта несет принципиально новые угрозы и вызовы, к ним традиционные механизмы реагирования не успевают адаптироваться. Мы все видим, как с помощью нейросетей создаются биометрические копии человека, имитируется его голос, изображение и даже поведение. Это позволяет получить доступ к персональным данным и банковским счетам граждан, выпускать поддельные видеоролики для манипулирования общественным мнением", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Затем он остановился на проблеме уязвимости информационных систем.

"Только с начала года произошло более 40 крупных утечек данных, самый крупный инцидент произошел в июне. Формально значительная часть таких инцидентов происходит в частном секторе, но государство обязано нести полную ответственность за общий уровень цифровой безопасности в стране. Сегодняшняя ситуация в области кибербезопасности осложняется размытостью полномочий и разрозненностью функций. С одной стороны, мониторинг информационной безопасности осуществляется Комитетом информационной безопасности в структуре Министерства цифрового развития. С другой – проведение технических испытаний и сертификаций по требованиям безопасности находится в ведении Государственной технической службы, подведомственной КНБ. Отсутствие единой вертикали управления и дублирование функций приводит к медленной реакции госорганов на киберугрозы. Такую ситуацию нужно незамедлительно исправить", – потребовал Глава государства.

Серьезной задачей Президент назвал обеспечение защищенных коммуникаций.