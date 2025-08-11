На совещании по вопросам развития искусственного интеллекта Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил работу Правительства и акимата Астаны по внедрению масштабного проекта "Умный город". Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай, передает BAQ.KZ.

Официальный запуск проекта в столице запланирован на декабрь.

"В то же время Президент потребовал масштабировать данный проект на все крупные города Казахстана и призвал Правительство отказаться от практики формализма с учетом исключительной важности развития цифровизации и искусственного интеллекта в стране", - написал Желдибай.

Президент выразил обеспокоенность медленными темпами внедрения AI-инструментов в реальный сектор экономики и поручил Правительству незамедлительно приступить к реализации поставленных задач.