Токаев поручил реализовать проект "Умный город" по всему Казахстану
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай.
На совещании по вопросам развития искусственного интеллекта Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил работу Правительства и акимата Астаны по внедрению масштабного проекта "Умный город". Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай, передает BAQ.KZ.
Официальный запуск проекта в столице запланирован на декабрь.
"В то же время Президент потребовал масштабировать данный проект на все крупные города Казахстана и призвал Правительство отказаться от практики формализма с учетом исключительной важности развития цифровизации и искусственного интеллекта в стране", - написал Желдибай.
Президент выразил обеспокоенность медленными темпами внедрения AI-инструментов в реальный сектор экономики и поручил Правительству незамедлительно приступить к реализации поставленных задач.
