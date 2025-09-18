Глава государства принял участие в церемонии награждения победителей и призёров Чемпионата мира по боксу, передает BAQ.KZ.

Президент поздравил членов национальной сборной Казахстана с блестящим выступлением на Чемпионате мира, назвав его историческим событием для всей страны.

"Казахстан занял первое место среди 68 государств. На мировом первенстве семь раз прозвучал наш гимн, а над ареной взмывал ввысь наш бирюзовый флаг. Весь народ болел за вас. Добиться успеха среди сильнейших атлетов планеты – задача непростая. Очевидно, что эти достижения стали результатом многолетнего упорного труда и огромной самоотдачи. Наши юноши и девушки на родине бокса доказали, что являются действительно сильнейшими. Санжар Ташкенбай и Махмуд Сабырхан стали двукратными чемпионами мира. Торехан Сабырхан и Айбек Оралбай восхитили всех болельщиков своим выдающимся мастерством. Женская сборная по боксу также продемонстрировала высочайший уровень подготовки. Алуа Балкибекова, Аида Абикеева и Наталья Богданова поднялись на первую ступень пьедестала почёта, завоевав золотые медали. Назым Кызайбай первой вышла на ринг и открыла нашей стране путь к победам. Виктория Графеева и Елдана Талипова стали обладательницами бронзовых медалей. Выражаю всем вам искреннюю признательность. Особые слова благодарности адресую тренерам во главе с Кайратом Сатжановым, Елдосом Сайдалиным, а также другим специалистам", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, Министерством туризма и спорта, Национальным олимпийским комитетом проделана большая работа. Значительный вклад в общий успех внесла Казахстанская федерация бокса.

"Единоборства всегда занимали особое место в нашем обществе. В частности, казахстанский бокс, у истоков которого был знаменитый Шокыр Болтекулы, имеет свою уникальную историю. С середины прошлого века многие наши спортсмены получили мировое признание. В годы Независимости славные традиции старшего поколения не прервались. Из 15 золотых медалей, завоеванных нашей страной на летних Олимпийских играх, семь принадлежат боксерам. Мы верим, что эта преемственность найдёт достойное продолжение, ведь для этого имеются все возможности", – заявил Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в стране созданы необходимые условия для занятий спортом молодёжи, большое внимание уделяется улучшению инфраструктуры.

"Открываются новые спортивные залы и секции для детей. В сельской местности возводятся современные спортивные комплексы. По моему поручению в этом году будет открыт Национальный университет спорта. Принимаются и другие меры. У нашей страны очень высокий потенциал в боксе, который признают на международной спортивной арене. Наши спортсмены – очень талантливые и целеустремлённые, среди них немало чемпионов мира. Государство уделяет приоритетное внимание развитию бокса. Работа в этом направлении должна быть комплексной. Перед нами стоит важная задача – сделать бокс национальным видом спорта", – сказал Глава государства.

По словам Президента, итоги первого чемпионата мира под эгидой World Boxing стали результатом слаженной работы всей национальной команды: боксёров, тренеров, менеджеров, спортивных врачей, функционеров.

"Поэтому наряду с непосредственными триумфаторами важно всемерно поддерживать и чествовать всех, кто внёс вклад в это весомое достижение. Учитывая высокую конкуренцию и современные тенденции развития бокса, нужно постоянно вовлекать в процесс подготовки сборной новых специалистов, активно использовать передовые инновационные решения", – отметил он.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил прославленного спортсмена Геннадия Головкина, который содействовал возвращению бокса в программу олимпийских видов спорта.

"Защита авторитета страны на международной арене – это не только огромная честь, но и большая ответственность. Ваши победы вдохновляют молодёжь. Можно с уверенностью сказать, что отечественные спортсмены вносят свой вклад в укрепление здоровья нации. Быть чемпионом – значит приумножать славу страны, потому что слава наших спортсменов – это слава всего народа, показатель авторитета нашего государства. Мы должны гордиться каждой победой наших атлетов, высоко ценить их труд, всесторонне продвигать в обществе их достижения. Это будет содействовать популяризации спорта, продвижению в нашем обществе здорового образа жизни. Государство будет всегда вас поддерживать", – подчеркнул Президент.

Глава государства считает, что быть спортсменом с мировым именем – это высокая ответственность, так как чемпионы выступают образцом для подрастающего поколения. Важно, чтобы они были примером для других в словах, поступках, поведении и образе жизни.