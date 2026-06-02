Токаев поручил создать для Alatau City современную правовую систему

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития города Алатау обозначил ключевые задачи, от решения которых зависит реализация одного из самых масштабных проектов страны.

По словам Главы государства, решение о создании Алатау было принято осознанно и несмотря на непростую экономическую ситуацию.

«Как известно, решение о создании нового города Алатау было принято в непростых экономических условиях для страны, но оно было тщательно продуманным. Alatau City – это действительно всесторонне проработанный и выверенный проект», — подчеркнул Президент.

Он отметил, что мировой опыт показывает эффективность подобных проектов. В качестве примеров были приведены Дубай, Шэньчжэнь и Инчхон, которые стали драйверами экономического роста своих стран.

Особый правовой режим как основа развития

Президент подчеркнул, что важнейшим условием успеха проекта является полноценная реализация специального правового режима, закрепленного Конституционным законом.

По его словам, наличие особого статуса само по себе не гарантирует успеха. Необходимо создать прозрачную и понятную систему регулирования, которая обеспечит стабильные правила для бизнеса и жителей города.

«Требуется создать открытую, прозрачную и качественную правовую базу, которая будет регулировать все ключевые аспекты деловой активности и повседневной жизни на территории города», — отметил Глава государства.

Токаев поручил ускорить разработку нормативной базы Алатау и завершить принятие основных регуляторных актов в течение ближайших 12 месяцев.

«Международные инвесторы не будут ждать годами, пока мы создадим необходимые условия. Они принимают решения здесь и сейчас. Поэтому законодательная работа по проекту Алатау должна быть проведена оперативно и качественно», — заявил Президент.

Первый полностью цифровой город Казахстана

Особое внимание на совещании было уделено цифровой трансформации будущего города.

По словам Президента, Alatau City должен стать первым полностью цифровым городом Казахстана, где все основные процессы будут интегрированы на основе современных технологий.

«Alatau City станет первым полностью цифровым городом, где инфраструктура, городские сервисы и экономика интегрированы на основе больших данных, новейших технологий и “умного” управления», — сказал Токаев.

Вместе с тем Глава государства обратил внимание на необходимость формирования устойчивой финансово-экономической модели. По его словам, ставка исключительно на будущие инвестиции не может считаться гарантированным источником доходов, поэтому городу требуется долгосрочная стратегия развития.

Президент поручил до конца 2026 года утвердить ключевые документы стратегического планирования, включая долгосрочный план, мастер-план и стратегию развития города.

Ставка на инвестиции и международные стандарты

Отдельный блок поручений был посвящен инвестиционной политике. Президент назвал приоритетной задачей создание максимально комфортных условий для инвесторов и внедрение лучших международных практик.

«Приоритетной задачей является обеспечение максимально комфортных условий для инвесторов и высочайшего уровня сервиса. В первую очередь требуется строго соблюсти все международные стандарты», — подчеркнул Глава государства.

По его словам, особое значение имеют защита инвестиций, принцип «единого окна», прозрачность условий работы и гарантии стабильности для бизнеса.

Токаев отметил, что города с особым правовым статусом сегодня активно конкурируют за глобальный капитал, поэтому Алатау должен предложить инвесторам современную и эффективную экосистему.

В качестве приоритетных направлений развития Президент назвал IT-сектор, промышленность, транспорт и логистику, туризм, медицину и образование.