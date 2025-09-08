Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Послании народу заявил о необходимости создания национального авиагрузоперевозчика с привлечением крупных иностранных партнеров, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, несмотря на положительную динамику в сфере авиационных грузоперевозок, потенциал отрасли используется не в полной мере. Ранее глава государства поручал удвоить объем обрабатываемых авиагрузов.

"Этого можно добиться путем создания национального грузоперевозчика. В условиях роста электронной коммерции и поставок высокотехнологичной продукции авиакарго является высокодоходным и крайне востребованным сегментом", – отметил Токаев.

Он подчеркнул, что Казахстану необходимо активнее развивать агрохабы и интегрировать их в глобальные логистические цепочки. Отдельное внимание, по словам Президента, следует уделить наведению порядка в регулировании экспресс-доставки для защиты интересов потребителей.

Токаев также указал на перспективность внедрения беспилотных технологий – специализированных автомобилей и дронов для перевозки грузов и посылок. Для этого правительству поручено создать все условия, включая принятие необходимых нормативных актов.