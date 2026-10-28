Токаев поручил создать систему управления запасами критически важных металлов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана отметил необходимость разработки механизма, необходимые для ускоренного индустриально-технологического развития Казахстана, передает BAQ.KZ.

«Казахстан — государство, богатое минералами и сырьём. Это наше стратегическое преимущество. Поэтому необходимо коренным образом изменить подходы к геологоразведке. Очевидно, что поиск новых месторождений устаревшими методами не даст положительного результата. Сегодня мы должны признать геологию высокотехнологичной отраслью. Для нас крайне важно полноценно исследовать недра нашей страны с помощью передовых технологий, обеспечить открытость и доступность данных. Следует активно привлекать частные средства к поиску и разведке новых месторождений. Как вам всем известно, сейчас возрастает роль критически важных металлов. Опираясь на международный опыт, нам также необходимо создать национальную систему эффективного управления запасами таких металлов», - сказал Президент.

Он отметил, что в этой системе должны быть предусмотрены конкретные механизмы, позволяющие обеспечить долгосрочное финансирование проектов в горнодобывающей отрасли.

«Следует обеспечить гарантированный спрос посредством заключения офтейк-контрактов с предприятиями, работающими в нашей стране в этом направлении. Это одна из важных задач, стоящих перед Правительством. Необходимо совместно с предпринимателями обсудить этот вопрос и до конца года внести мне конкретные предложения», - сказал Глава государства.

Он также отметил, что судя по мнению экспертов и специалистов, возникает необходимость формирования национального запаса цветных и редких металлов.

Конечная цель — включить Казахстан в глобальные производственные цепочки. Правительство должно установить стратегическое партнёрство со странами, развитыми в этой отрасли, отметил Президент.

«Вновь открываемые предприятия не должны создавать необоснованные препятствия для действующего местного бизнеса. При привлечении инвесторов также следует уделять внимание этому вопросу, тщательно изучать каждый регион и каждую отрасль. Мы видим, к каким негативным результатам приводят ошибочные решения. Например, в нашей стране есть крупное металлургическое предприятие Qarmet. Несмотря на это, ещё в трёх областях запланировано открытие аналогичных производств. Будет ли продукция этих предприятий востребована на рынке? Похоже, конкретного ответа на этот вопрос нет. Поэтому польза таких несогласованных решений, несомненно, вызывает сомнения», - сказал Глава государства.

Он также отметил, что в случае не укрепления межведомственного взаимодействия, экономика утратит свой потенциал. Каждый регион должен определить свои приоритеты и работать в соответствии с ними.