Токаев поручил создать цифровые двойники городов Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству совместно с акиматами в ближайшее время разработать цифровые двойники городской инфраструктуры. Кроме того, каждый крупный город страны должен иметь утвержденный Правительством план развития на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Об этом Глава государства заявил в Послании народу Казахстана.

«Мы всегда уделяем особое внимание развитию сел и регионов. Создаем максимально благоприятные условия для достойной жизни сельских жителей. Вместе с тем следует признать, что сегодня именно города являются главными центрами экономики, образования и технологий, местами, где раскрываются и развиваются таланты. В конечном счете сильные города становятся основой сильных регионов, а сильные регионы формируют сильное государство. Поэтому каждый крупный город должен иметь конкретный среднесрочный и долгосрочный план развития, утвержденный Правительством», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент отдельно остановился на необходимости цифрового управления городской инфраструктурой.