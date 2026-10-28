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Токаев поручил создать цифровые двойники городов Казахстана

28 Октября 2026, 12:59
АВТОР
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Aqorda 28 Октября 2026, 12:59
28 Октября 2026, 12:59
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Фото: Aqorda

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству совместно с акиматами в ближайшее время разработать цифровые двойники городской инфраструктуры. Кроме того, каждый крупный город страны должен иметь утвержденный Правительством план развития на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Об этом Глава государства заявил в Послании народу Казахстана.

«Мы всегда уделяем особое внимание развитию сел и регионов. Создаем максимально благоприятные условия для достойной жизни сельских жителей.

Вместе с тем следует признать, что сегодня именно города являются главными центрами экономики, образования и технологий, местами, где раскрываются и развиваются таланты.

В конечном счете сильные города становятся основой сильных регионов, а сильные регионы формируют сильное государство. Поэтому каждый крупный город должен иметь конкретный среднесрочный и долгосрочный план развития, утвержденный Правительством», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент отдельно остановился на необходимости цифрового управления городской инфраструктурой.

«Для рационального управления городскими ресурсами Правительству совместно с акиматами необходимо в ближайшее время разработать цифровые двойники городской инфраструктуры.

Безопасность, комфорт и благоустройство городов должны стать приоритетом. К этой работе необходимо относиться как к государственной задаче особого значения. Это полностью соответствует требованиям общенациональной концепции «Таза Қазақстан».

Если город будет динамично развиваться, будет расти и экономика соответствующего региона, а вместе с ней и человеческий потенциал», – заявил Глава государства.

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