Токаев поручил усилить безопасность на предприятиях Астаны
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на совещании по вопросам развития Астаны, уделив особое внимание ситуации с производственным травматизмом в столице, передает BAQ.KZ.
Президент сообщил, что с начала года на предприятиях города пострадали 32 человека, еще 12 погибли. В этой связи Глава государства поручил усилить меры по обеспечению безопасности труда и подчеркнул необходимость системного подхода к предупреждению несчастных случаев на производстве.
"С начала года на предприятиях города пострадало 32 человека, погибло 12", — отметил Касым-Жомарт Токаев.
Он указал, что акимату совместно с Министерством труда и социальной защиты населения следует принять конкретные меры для усиления безопасности на производстве.
Президент подчеркнул важность анализа условий труда и профилактики рисков.
"Акимату совместно с Министерством труда и социальной защиты населения следует принять конкретные меры для усиления безопасности на производстве. Необходимо изучить возможные риски на рабочих местах и заняться профилактикой несчастных случаев", — сказал он.
Глава государства также обратил внимание на необходимость детального разбора каждого происшествия.
"Требуется провести тщательный анализ причин каждого несчастного случая и извлекать их них соответствующие уроки", — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, отметив, что вопросы охраны труда должны находиться под постоянным контролем ответственных органов.
Самое читаемое
- В Таразе поймали водителя-рекордсмена с 43 нарушениями ПДД
- Казахстанский автопром массово набирает рабочих и инженеров
- Бдительный таксист сорвал мошенническую схему в Павлодаре
- В Костанайской области разрабатывают проекты строительства газопроводов
- В Астане открылась школа нового поколения с ИИ в обучении