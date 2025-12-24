Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на совещании по вопросам развития Астаны, уделив особое внимание ситуации с производственным травматизмом в столице, передает BAQ.KZ.

Президент сообщил, что с начала года на предприятиях города пострадали 32 человека, еще 12 погибли. В этой связи Глава государства поручил усилить меры по обеспечению безопасности труда и подчеркнул необходимость системного подхода к предупреждению несчастных случаев на производстве.

"С начала года на предприятиях города пострадало 32 человека, погибло 12", — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он указал, что акимату совместно с Министерством труда и социальной защиты населения следует принять конкретные меры для усиления безопасности на производстве.

Президент подчеркнул важность анализа условий труда и профилактики рисков.

"Акимату совместно с Министерством труда и социальной защиты населения следует принять конкретные меры для усиления безопасности на производстве. Необходимо изучить возможные риски на рабочих местах и заняться профилактикой несчастных случаев", — сказал он.

Глава государства также обратил внимание на необходимость детального разбора каждого происшествия.