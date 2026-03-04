Токаев поручил усилить безопасность стратегической инфраструктуры
Речь идет об объектах жизнеобеспечения, транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры по всей стране.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил усилить меры безопасности на ключевых объектах инфраструктуры страны. Об этом сообщил советник Президента — пресс-секретарь главы государства Айбек Смадияров в своем Telegram-канале, передаёт BAQ.kz.
По информации, соответствующее поручение дано Премьер-министру, руководителям силовых ведомств, ФНБ «Самрук-Казына», национальных компаний, а также акимам регионов.
"Касым-Жомарт Токаев поручил Премьер-министру, руководителям силовых структур, Фонду национального благосостояния «Самрук-Казына», национальным компаниям и акимам регионов принять дополнительные меры по обеспечению безопасности жизненно важных объектов", - говорится в сообщении.
Работа должна быть направлена на повышение безопасности объектов жизнеобеспечения, транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры.
Особое внимание поручено уделить таким объектам, как аэропорты, морские и речные порты, а также другим стратегически важным инфраструктурным объектам.
Координацию и кураторство этой работы Президент возложил на секретаря Совета Безопасности.
