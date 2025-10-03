Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Карагандинской области Ермаганбета Булекпаева, передает BAQ.KZ.

Ермаганбет Булекпаев сообщил, что по всем ключевым показателям отмечается положительная динамика.

За 8 месяцев в регионе произведено промышленной продукции на 3,2 трлн тенге, рост составил 7%.

Растет доля обрабатывающей промышленности в валовом региональном продукте. Увеличились объемы производства в металлургии, машиностроении, сельском хозяйстве, легкой и пищевой промышленности.

В основной капитал привлечено 644,7 млрд тенге инвестиций, с ростом на 11,1%. В этом году в области запланирована реализация 29 инвестиционных проектов на 195 млрд тенге с созданием более 2 700 новых рабочих мест. До 2030 года сформирован пул из 120 инвестпроектов на 4,5 трлн тенге, реализация которых позволит создать 20 тыс. новых рабочих мест.



Также он проинформировал о работе по сокращению зависимости продуктового рынка от импорта.

В сельском хозяйстве реализуются крупные проекты. В частности, строительство двух молочно-товарных ферм в ближайшие годы полностью закроет потребность области в молоке.



Аким представил информацию о деятельности АО Qarmet.

За 8 месяцев компания вложила 110 млрд тенге в модернизацию предприятия. Производство чугуна выросло на 6%, стали – на 6,9%, проката – на 5%.

На металлургическом комбинате реализуется ряд крупных проектов: строительство литейно-прокатного комплекса, новых коксовых батарей, сортопрокатного стана. Qarmet поэтапно переходит на природный газ, при этом первый этап газификации уже завершен.

Кроме того, отмечается положительная динамика работы шахт: добыча угля увеличилась на 15%. Реализуются мероприятия, направленные на усиление безопасности труда.



Президент в свою очередь дал ряд поручений, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие региона и повышение благосостояния населения.

Он поручил взять на особый контроль вопросы стабильного теплоснабжения городов и населенных пунктов, а также обеспечение промышленной безопасности на предприятиях АО Qarmet.