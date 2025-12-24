Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости ужесточения ответственности строительных компаний и наведения порядка в сфере жилищного строительства, передаёт BAQ.KZ.

Глава государства отметил, что столица лидирует в стране по темпам ввода жилья: с начала года в Астане построено около 5 млн квадратных метров, что составляет четверть от общереспубликанского объема. Однако, по его словам, в погоне за количеством зачастую страдает качество.

Президент обратил внимание на недавние трагические инциденты, связанные с падением облицовки жилого дома и пассажирского лифта. По его оценке, использование некачественных материалов, нарушение строительных технологий и занижение стандартов безопасности являются недопустимыми.

"Это настоящее преступление. Об этом следует говорить открыто. Нужно прекращать такую практику", — подчеркнул Токаев.

Глава государства поручил Правительству внедрить цифровую систему планирования и контроля качества строительства на всех этапах — от проектирования до ввода объектов в эксплуатацию. По его словам, это позволит обеспечить прозрачность и системный контроль в отрасли.

Кроме того, акимам регионов предстоит создать цифровые двойники населенных пунктов для постоянного мониторинга их состояния. Также Президент потребовал обеспечить полную открытость информации о застройщиках, подрядчиках и результатах всех экспертиз.