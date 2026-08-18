Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова. Глава МЧС доложил о модернизации системы гражданской защиты, обновлении техники и развитии спасательных подразделений.

По словам Чингиса Аринова, за последние два года подразделения МЧС получили свыше 1,4 тыс. единиц техники, авиацию, современное спасательное оборудование, беспилотники и средства связи.

Одновременно проводится реновация подразделений ведомства, создаются новые универсальные спасательные формирования, авиационные и морские отряды.

В селах построили 237 пожарных постов

Отдельно министр рассказал о реализации программы «Ауыл құтқарушылары».

В ее рамках построено 237 добровольных пожарных постов, которые обеспечивают защиту порядка 700 населенных пунктов.

Продолжается также развитие системы экстренного массового оповещения населения. Расширяются возможности Ситуационного центра и внедряются системы раннего обнаружения природных пожаров.

Жилье для сотрудников МЧС

Аринов также доложил о мерах социальной поддержки сотрудников ведомства. В частности, для них предусмотрены жилищные выплаты.

Кроме того, реализуется проект специализированного жилищного кластера. Он предполагает строительство жилья с необходимой инфраструктурой рядом с пожарными частями и спасательными базами.

Что поручил Президент

Касым-Жомарт Токаев положительно оценил работу по совершенствованию системы гражданской защиты.

По итогам встречи Президент поручил МЧС совместно с акиматами продолжить укрепление материально-технической базы районных и сельских спасательных подразделений.

Также поручено активнее внедрять современные технологии и повышать уровень пожарной безопасности.