Токаев поручил усилить пожарную безопасность в регионах Казахстана
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова. Глава МЧС доложил о модернизации системы гражданской защиты, обновлении техники и развитии спасательных подразделений.
По словам Чингиса Аринова, за последние два года подразделения МЧС получили свыше 1,4 тыс. единиц техники, авиацию, современное спасательное оборудование, беспилотники и средства связи.
Одновременно проводится реновация подразделений ведомства, создаются новые универсальные спасательные формирования, авиационные и морские отряды.
В селах построили 237 пожарных постов
Отдельно министр рассказал о реализации программы «Ауыл құтқарушылары».
В ее рамках построено 237 добровольных пожарных постов, которые обеспечивают защиту порядка 700 населенных пунктов.
Продолжается также развитие системы экстренного массового оповещения населения. Расширяются возможности Ситуационного центра и внедряются системы раннего обнаружения природных пожаров.
Жилье для сотрудников МЧС
Аринов также доложил о мерах социальной поддержки сотрудников ведомства. В частности, для них предусмотрены жилищные выплаты.
Кроме того, реализуется проект специализированного жилищного кластера. Он предполагает строительство жилья с необходимой инфраструктурой рядом с пожарными частями и спасательными базами.
Что поручил Президент
Касым-Жомарт Токаев положительно оценил работу по совершенствованию системы гражданской защиты.
По итогам встречи Президент поручил МЧС совместно с акиматами продолжить укрепление материально-технической базы районных и сельских спасательных подразделений.
Также поручено активнее внедрять современные технологии и повышать уровень пожарной безопасности.
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