Токаев поручил усилить превентивную работу полиции и создать новое подразделение
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании коллегии правоохранительных органов заявил о необходимости кардинального усиления профилактики правонарушений в стране. Он поручил принять новый закон и создать в структуре МВД специальное подразделение, которое будет координировать превентивную деятельность, передает BAQ.KZ.
"Преступления случаются там, где для этого есть благоприятная почва. Нельзя бороться только с последствиями – нужно устранять причины. Мы должны идти на опережение", — подчеркнул Глава государства.
По его словам, на рассмотрение Мажилиса уже внесён проект нового Закона "О профилактике правонарушений". Этот документ, как отметил президент, должен систематизировать государственную политику в этой сфере и расширить круг лиц, подлежащих профилактическому воздействию. Он призвал депутатов завершить работу над законом до конца текущего года.
Новое подразделение и пересмотр KPI
Президент указал на необходимость создания отдельного подразделения в системе МВД, которое займётся исключительно профилактикой. Также он поручил пересмотреть систему оценки эффективности правоохранительных органов: она должна включать результаты по предупреждению преступлений, а не только по их раскрытию.
"Большинство преступлений совершается лицами из неблагополучных семей. Именно на них нужно направить фокус профилактики. Здесь ключевая роль — у социальной службы и местных акиматов", — сказал Токаев.
Прогнозирование и технологии
Глава государства обратил внимание на важность прогнозирования преступных угроз и поручил использовать для этого потенциал Комитета по правовой статистике. Это ведомство, по его словам, должно стать аналитическим центром по общественной безопасности, а не просто архивом отчётов.
Кроме того, Токаев поручил активнее внедрять цифровые технологии и искусственный интеллект.
"С их помощью можно стандартизировать правоприменительную практику и исключить произвол", — добавил он.
Президент подчеркнул: обеспечение правопорядка невозможно без активного участия общества, и призвал к совместной работе всех институтов на упреждение правонарушений.
По его словам, имеются примеры эффективного использования цифровых технологий: запуск платформы "Заң мен Тәртіп", которая уже доступна через электронное правительство и наиболее популярные банковские приложения. Платформа значительно упростит обращение граждан в полицию, а значит, будет способствовать практической реализации принципа "нулевой терпимости" к правонарушениям.
"Во время поездки в Актюбинскую область я посетил Центр оперативного управления, откуда ведется круглосуточный видеомониторинг ситуации в городе с использованием искусственного интеллекта. Такие центры, значительно повышающие эффективность работы полиции, надо создать во всех городах и районах страны. Поручаю акимам регионов активизировать данную работу. Кроме того, необходимо запустить национальную платформу "Безопасный город", которая объединит действующие системы видеонаблюдения с инструментами для распознания лиц, транспорта и анализа поведения граждан. Подобные технологические новации способны предотвратить противоправные действия, укрепить общественный порядок", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
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