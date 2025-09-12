Президент заслушал доклад о состоянии законности в стране и итогах работы по приоритетным направлениям надзорной деятельности, передает BAQ.KZ.

Касым-Жомарту Токаеву был проинформирован о ходе расследования спецпрокурорами уголовных дел особой важности, вызвавших широкий общественный резонанс, затрагивающих интересы государства, а также дел, связанных с пытками.

Всего в текущем году спецпрокурорами направлено в суд 55 уголовных дел, по ним осуждено 112 лиц. В производстве находятся 80 дел. Возмещенный ущерб по делам, расследуемым спецпрокурорами, составил 14,4 млрд тенге.

Кроме того, Главе государства были представлены сведения о новых подходах в поиске преступных доходов и перспективах их использования для экономики страны. Всего по уголовным делам арестовано имущество на 105 млрд тенге, из них только по делам о наркотиках прокурорами совместно с другими правоохранительными органами арестованы активы почти на 12 млрд тенге.

Генеральный прокурор отчитался о работе по возврату активов. За два года органами прокуратуры возвращены активы на 850 млрд тенге. На эти средства осуществляется строительство порядка 400 социальных и коммунальных объектов в различных регионах страны. На сегодня завершено возведение 60 объектов.

Отдельно отмечено, что в целях реализации Послания Президента народу Казахстана и перехода к проактивной поддержке бизнеса проводится работа по переименованию ведомства Генеральной прокуратуры. Новый формат позволит сосредоточиться на создании благоприятного инвестиционного климата и долгосрочной защите прав предпринимателей и инвесторов.

Глава государства поручил продолжить работу по обеспечению законности во всех сферах и утверждению в обществе принципа "Закон и Порядок". Он подчеркнул важность координации деятельности правоохранительных и других госорганов по таким направлениям, как противодействие мошенничеству, борьба с наркоторговлей, профилактика семейно-бытового насилия, вандализма, а также недопущение безосновательного уголовного преследования бизнеса.