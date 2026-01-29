Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с акимом Алматы Дарханом Сатыбалды, на которой был заслушан доклад о социально-экономическом развитии города и ходе реализации ключевых градостроительных и инфраструктурных проектов, передает BAQ.KZ.

По словам акима, в 2025 году краткосрочный экономический индикатор Алматы вырос до 12,8%, а в государственный бюджет поступило 6,6 трлн тенге налогов и обязательных платежей.

Дархан Сатыбалды представил новые стратегические инициативы по полицентричному развитию города. В рамках концепции планируется создание современных IT-хабов, многофункциональных деловых комплексов, благоустроенных рекреационных зон и пространств для досуга.

Особое внимание уделяется формированию современного транспортного каркаса города. Ключевым фактором станет развитие систем скоростного общественного транспорта, что позволит повысить мобильность жителей и улучшить экологическую ситуацию.

В рамках Генерального плана Алматы предусмотрены меры по обеспечению свободной циркуляции воздуха, сдерживанию чрезмерного уплотнения в верхней и центральной частях города, а также увеличение площади зеленых зон втрое – до 3 800 гектаров.

За 2025 год мощность наружного освещения города увеличена вдвое. Продолжается благоустройство парков и улиц на основе единых стандартов оформления общественных пространств.

Кроме того, аким доложил о подготовке проекта Алматинского горного кластера, который объединит курорты "Шымбулак" и "Ой-Карагай" через базовую станцию "Медеу". Реализация проекта позволит увеличить количество канатных дорог с 16 до 62, а протяженность горнолыжных трасс превысит 250 км с пропускной способностью до 40 тысяч человек в сутки.

Президент Токаев дал поручения по дальнейшей диверсификации экономики Алматы, улучшению экологической ситуации, формированию устойчивого транспортного и туристического каркаса, а также повышению качества городской среды и уровня жизни населения.