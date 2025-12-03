Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по развитию региональных грузовых авиахабов, передает BAQ.KZ.



Президент отметил, что развитие авиахабов в стране является одним из приоритетных направлений совершенствования транспортно-транзитной сферы.

"Все страны уделяют особое внимание расширению своих транзитных возможностей. Нарастает конкуренция на глобальном уровне. На сегодняшний день грузоперевозки через территорию Казахстана осуществляются преимущественно автомобильным и железнодорожным транспортом. Вместе с тем, по прогнозам экспертов, доля грузовых авиаперевозок, то есть air cargo, будет расти с каждым годом. К 2040 году 20% грузовых авиаперевозок будут осуществляться по маршруту Азия – Европа. Нашей стране необходимо сформировать мультимодальный логистический каркас, объединяющий железные и автомобильные дороги, а также воздушный транспорт", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, он призвал эффективно использовать географические преимущества страны.

"Казахстан находится на пересечении основных воздушных коридоров между Европой и Азией. Мы должны максимально эффективно и рационально использовать эти возможности. В Центральной Азии и на Южном Кавказе нарастает конкуренция за транзитные потоки. Вместе с тем разгорается борьба за инвестиции в транспортно-логистическую отрасль. Важно понимать, что если сегодня не будут предприняты смелые и решительные шаги, мы рискуем упустить наши возможности", – отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев также назвал первостепенной задачей формирование полноценных авиахабов на базе ключевых аэропортов страны.