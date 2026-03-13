Токаев поручил ускорить цифровизацию госаппарата
Президент Казахстана потребовал ускорить внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта в работу государственных органов.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Касым-Жомарт Токаев на совещании по проекту Digital Qazaqstan поручил правительству ускорить цифровизацию государственного аппарата и устранить бюрократические барьеры, мешающие внедрению современных технологий, передает BAQ.kz.
По словам главы государства, несмотря на высокий уровень перевода государственных услуг в онлайн-формат, цифровая трансформация в стране идет недостаточно быстро.
Президент отметил, что сегодня более 90% государственных услуг уже доступны онлайн, однако межведомственные информационные системы все еще работают разрозненно.
«В настоящее время более 90% государственных услуг переведены в онлайн-формат. Межведомственные информационные системы не интегрированы в сквозные процессы. В приоритете должны быть скорость и качество на всех этапах. Нужно, чтобы бегали данные, а не люди», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства также заявил о необходимости кардинального изменения внутренних процессов в государственном управлении.
По его словам, цифровые технологии не должны подстраиваться под устаревшую бюрократическую систему.
«Цифровизация и бюрократия несовместимы как лед и пламень. Необходимо работать по-новому, не пытаться подстраивать современные технологии под устаревшие бюрократические лекала», — сказал Президент.
Токаев поручил правительству провести глубокую трансформацию государственного аппарата. Координировать эту работу должно Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития.
Президент подчеркнул, что ведомство должно стать примером для всей системы государственного управления.
«Министерство должно первым перейти на новый формат взаимодействия с гражданами, бизнесом и государственными органами и показать конкретные результаты уже до конца года», — отметил он.
Самое читаемое
- Где открыли и где закрыли трассы в Казахстане из-за метели
- В Атырау задержан подозреваемый в истязании 19-летней девушки
- Власти Ирана пригрозили протестующим против режима смертью
- В WhatsApp распространяется информация о найденном трупе в Актобе
- МИД, Генпрокуратура и КНБ прокомментировали информацию о недвижимости казахстанцев в Дубае