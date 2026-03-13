Президент Касым-Жомарт Токаев на совещании по проекту Digital Qazaqstan поручил правительству ускорить цифровизацию государственного аппарата и устранить бюрократические барьеры, мешающие внедрению современных технологий, передает BAQ.kz.

По словам главы государства, несмотря на высокий уровень перевода государственных услуг в онлайн-формат, цифровая трансформация в стране идет недостаточно быстро.

Президент отметил, что сегодня более 90% государственных услуг уже доступны онлайн, однако межведомственные информационные системы все еще работают разрозненно.

«В настоящее время более 90% государственных услуг переведены в онлайн-формат. Межведомственные информационные системы не интегрированы в сквозные процессы. В приоритете должны быть скорость и качество на всех этапах. Нужно, чтобы бегали данные, а не люди», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также заявил о необходимости кардинального изменения внутренних процессов в государственном управлении.

По его словам, цифровые технологии не должны подстраиваться под устаревшую бюрократическую систему.

«Цифровизация и бюрократия несовместимы как лед и пламень. Необходимо работать по-новому, не пытаться подстраивать современные технологии под устаревшие бюрократические лекала», — сказал Президент.

Токаев поручил правительству провести глубокую трансформацию государственного аппарата. Координировать эту работу должно Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития.

Президент подчеркнул, что ведомство должно стать примером для всей системы государственного управления.