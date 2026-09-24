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Токаев поручил установить все обстоятельства гибели военнослужащих

24 Сентября 2026, 16:48
АВТОР
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Акорда 24 Сентября 2026, 16:48
24 Сентября 2026, 16:48
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Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих в Мангистауской области.
 
Президент выразил глубокие соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших в результате трагического происшествия во время военных учений в Мангистауской области.
 
Касым-Жомарт Токаев поручил Правительственной комиссии принять все необходимые меры для установления обстоятельств произошедшего и оказания помощи семьям погибших.

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