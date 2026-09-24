Токаев поручил установить все обстоятельства гибели военнослужащих

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих в Мангистауской области.



Президент выразил глубокие соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших в результате трагического происшествия во время военных учений в Мангистауской области.



Касым-Жомарт Токаев поручил Правительственной комиссии принять все необходимые меры для установления обстоятельств произошедшего и оказания помощи семьям погибших.