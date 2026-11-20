Казахстан получил статус страны, свободной от ящура. Это открывает новые возможности для поставок мяса и другой животноводческой продукции за рубеж. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству устранить препятствия, которые мешают экспорту. Об этом Глава государства заявил на III Форуме работников сельского хозяйства в Астане.

Что изменится для экспорта мяса

По словам Президента, решение Всемирной организации здоровья животных создаёт дополнительные возможности для казахстанских производителей. Однако для выхода на внешние рынки необходимо улучшить ветеринарный контроль.

«В соответствии с резолюцией Всемирной организации здоровья животных Казахстан получил статус страны, свободной от ящура. Это решение открывает нам новые возможности для наращивания экспортных поставок мясной и иной животноводческой продукции на внешние рынки, которые следует эффективно использовать. Требуется модернизировать систему учета поголовья скота и повысить качество лабораторной диагностики. Правительство должно устранить барьеры, препятствующие экспорту продукции», – заявил Токаев.

Президент подчеркнул, что модернизация ветеринарной службы должна стать одним из приоритетов. В частности, необходимо наладить более точный учёт скота и повысить качество лабораторных исследований.

Новые фермы построили. Теперь нужно обеспечить их работу

Токаев также рассказал о развитии животноводства.

За последние годы государство увеличило объёмы кредитования предпринимателей, которые занимаются разведением скота. Особое внимание уделяют закупке племенных животных.

С прошлого года в Казахстане запустили 71 товарно-молочную ферму и построили 33 откормочные площадки.

Но, по словам Президента, строительство новых объектов – только часть задачи. Необходимо обеспечить их кормами, водой и возможностями для продажи продукции.

«Государство оказывает существенную поддержку данной отрасли. Объемы кредитования предпринимателей, занимающихся этим традиционным видом хозяйственной деятельности, за последние годы ощутимо выросли. Основное внимание уделяется закупке племенного скота. Например, с прошлого года была запущена 71 товарно-молочная ферма, построено 33 откормочные площадки. Теперь нужно создать благоприятные условия для стабильной и эффективной работы этих предприятий. Следует обеспечить фермерские хозяйства высококачественными кормами. Также предстоит решить вопрос сбыта готовой продукции. Отдельное внимание нужно уделить возрождению пастбищ и увеличению объема пахотных земель. Важно, чтобы фермерские хозяйства имели доступ к источникам воды», – отметил Глава государства.

Таким образом, дальнейшее развитие животноводства Президент связал не только с увеличением поголовья скота, но и с условиями работы фермеров – от доступности кормов и воды до ветеринарной безопасности и выхода на экспортные рынки.