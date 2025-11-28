Выступая на диалог-платформе сельских акимов, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости четко и предметно определить круг обязанностей акимов сёл, передает BAQ.kz.

Глава государства подчеркнул, что усиление их роли должно происходить "вдумчиво, с пользой для дела". По его словам, в последние годы местные органы власти постепенно получают дополнительные полномочия, повышающие самостоятельность, и это — его принципиальная позиция.

Токаев отметил, что работа сельских акимов напрямую связана с решением жизненно важных вопросов для жителей сёл, однако в законодательстве до сих пор остаются расплывчатые нормы.

"Сейчас Мажилис рассматривает поправки в Закон "О местном государственном управлении и самоуправлении". Эти поправки предполагают расширение полномочий акимов в части мониторинга уличной торговли, благоустройства общественных территорий, приобретения специализированной техники. Но в законодательстве все еще есть разного рода расплывчатые положения, которые, по сути, не дают акимам реальной возможности положительно влиять на работу органов управления местного уровня. Сегодня аким Ирина Шишкина подняла вопрос, что сельские акимы не имеют доступа к государственным базам данных. Наверное, надо решить этот вопрос. Из-за таких недостатков акимы не могут дать конкретные ответы на запросы жителей, откровенно говоря, в некоторых ситуациях оказываются беспомощными. Этого допускать нельзя", - сказал Президент.

Он отметил, что зона ответственности между разными уровнями местного государственного управления размыта, и это негативно отражается на ситуации в регионах.